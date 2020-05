19 Maggio 2020 11:56

Reggio Calabria: ieri sera a smaltire i rifiuti ci hanno pensato le pecore

Ieri sera nella zona sud della città di Reggio Calabria e precisamente in via Contrada Maldariti IV traversa, ci hanno pensato le pecore a smaltire i rifiuti che da settimane rimangono abbandonati fuori dai portoni. E’ da ormai quasi un mese che la raccolta differenziata non viene effettuata in tantissime zone della città che dovrebbe essere metropolitana ma purtroppo di metropolitana ha solo il nome. Ieri sera infatti “grazie” alle pecorelle un pò di rifiuti sono stati “smaltiti”.