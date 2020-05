Reggio Calabria, parrucchieri ed estetisti consegnano le chiavi a Falcomatà: “il Sindaco si è impegnato a farci riaprire al più presto, dovrebbe collaborare con la Santelli per le riaperture” [FOTO E VIDEO]

2 Maggio 2020 12:34

Reggio Calabria, questa mattina parrucchieri e centri estetici hanno incontrato il sindaco e gli hanno consegnato le chiavi

Si è svolto questa mattina presso la sede della città metropolitana di Reggio Calabria, un incontro tra il sindaco e i titolari di parrucchieri e centri estetici della città che hanno consegnato le chiavi dei propri negozi per protesta contro le chiusure prolungate fino al 1° Giugno dal governo, “una situazione insostenibile che ci porterebbe a chiudere per sempre le nostre attività”.

Durante l’incontro, gli imprenditori hanno consegnato al sindaco un documento con le richieste in merito alla ripartenza del settore lasciato per ultimo dal DCPM del Governo. All’incontro con il primo cittadino di Reggio Calabria, in rappresentanza di tutti i parrucchieri e centri estetici, hanno partecipato la Presidente della Federazione Professionisti del Benessere, Rosalba Pizzi di Confcommercio; il delegato della Confartigianato Provinciale Pietro Nocera e il rappresentante della Federazione Italiana Barbieri, Vittorio Sacca.

I titolari delle attività più colpite dall’emergenza, uscendo dall’incontro, hanno spiegato ai giornalisti presenti che il Sindaco Falcomatà si è detto d’accordo con le riaperture anticipate delle loro attività, ovviamente in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti contagio, e che ha preso l’impegno a consentirgli di riaprire prima del 1° Giugno. Di seguito le interviste: