Reggio Calabria, Paris: “misure economiche a sostegno delle aziende calabresi, atto politico di grande responsabilità della Giunta Santelli”

8 Maggio 2020 11:11

“La Regione Calabria con le misure a sostegno delle piccole e medie imprese ha dimostrato di voler andare incontro agli imprenditori del territorio facendo ripartire l’economia con fondi per le aziende rimaste chiuse nel periodo di lockdown e per i dipendenti. Questo è sicuramente un atto politico di grande responsabilità della presidente Jole Santelli visto che lo Stato ad oggi, non è intervenuto incisivamente con misure di questa natura. Ci pensa invece, la Regione Calabria a risanare il tessuto economico distrutto dal Covid-19 con una manovra concreta che ridona linfa all’occupazione messa, negli anni, già a dura prova”. E’ quanto scrive in una nota il consigliere regionale, Nicola Paris. “Le due misure “Riapri Calabria” e “Lavoro Calabria” attenueranno gli effetti socio-economici derivanti dalla interruzione delle attività produttive e daranno la possibilità alle nostre aziende di ripartire. Una boccata di ossigeno per il comparto produttivo che, con le prime due misure del piano straordinario “Riparti Calabria”, metteranno in circolo ben 120 milioni di euro. La Calabria, in questo periodo così nefasto, è la prima Regione ad aver attuato misure certe per il lavoro e le scelte della Governatrice Santelli per far ripartire il sistema economico, dimostrano la tempra, la determinazione e il coraggio di una donna che, ancora una volta, aiuta concretamente la sua terra. Nonostante siano passati solo pochi mesi, questa Amministrazione regionale è riuscita ad affrontare la crisi sanitaria, sociale ed economica scatenata dal Coronavirus con dignità ed atti politici netti, segno tangibile di chi ascolta e vuole aiutare la sua gente. Esprimo il mio plauso all’iniziativa della Presidente Santelli che, con questa dotazione finanziaria consistente farà ripartire una Regione il cui profilo produttivo è legato alle piccole e piccolissime aziende, la vera anima del settore produttivo della Calabria”, conclude Paris.