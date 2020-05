Reggio Calabria: nella pagina facebook “ReteSociale” prosegue il ciclo di dirette “In Rete” con la discussione su cinema e spettacolo

15 Maggio 2020 12:42

Reggio Calabria: nella pagina facebook “ReteSociale” prosegue il ciclo di dirette “In Rete”

Domenica 17 Maggio alle ore 19 nella pagina facebook “ReteSociale” prosegue il ciclo di dirette “In Rete”. La stessa Associazione informa e invita tutti gli interessare a partecipare e a interagire a partire da domenica stessa dove il tema, in particolare, di discussione sarà in questo caso il Cinema e lo Spettacolo. L’Associazione socio-culturale reggina ha voluto iniziare questo ciclo di dirette fb per continuare ad operare sul territorio e ad offrire un servizio utile alla cittadinanza reggina, rispettando però le disposizioni che il governo e le istituzioni hanno predisposto per l’attuale emergenza. L’associazione inoltre ringrazia tutto il numeroso pubblico di domenica che ha reso possibile la buona riuscita della diretta, inoltre un grazie speciale agli ospiti e a tutte le componenti organizzative dai ragazzi della regia a quelli della grafica e si scusa per i piccoli disagi causati da fattori esogeni, quale è la connessione. La diretta di domenica alle 19 sarà perciò una piacevole discussione sul Cinema con la presenza di importanti ospiti come il noto regista e attore Mimmo Calopresti, l’attore Saverio Malara, l’attore e showman Gigi Miseferi e lo scrittore e musicista Nanni Barbaro; a moderare il tutto Il presidente dell’associazione Retesociale Bruno Monorchio. L’evento è gratuito e in questi giorni le info per collegarsi e seguirlo, oltre che attraverso questo canale, si possono trovare sulla pagina stessa dell’associazione. Il covid-19 ha fermato tutto o quasi, perché Retesociale rimane!