Reggio Calabria: l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri distribuirà DPI ai medici Libero professionisti

26 Maggio 2020 18:46

L’Ordine dona Dpi ai medici, le modalità per poter usufruire e ritirare i dispositivi

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria distribuirà DPI (mascherine chirurgiche ed FFP2), in numero individuale da definire in base alle richieste, anche ai medici che lavorano esclusivamente in regime di libera professione e che quindi non hanno usufruito di precedenti distribuzioni di DPI da parte dell’Ordine. Tutti i colleghi che vorranno usufruire della distribuzione dovranno inviare entro il 7 giugno p.v. una mail di formale richiesta all’indirizzo email segreteria@omceo.rc.it specificando il proprio indirizzo mail principale (se diverso da quello di invio) e numero di telefono. Alla scadenza della data sopra indicata i colleghi verranno contattati tramite mail o telefono e verrà loro comunicato sia il numero che il tipo esatto di mascherine che verranno consegnate nonchè l’ora esatta (eventualmente) in cui dovranno recarsi presso la sede dell’Ordine per il ritiro, per il quale è consentita la delega per iscritto. Contemporaneamente, dal 28 maggio, l’Ordine proseguirà la distribuzione di mascherine e visiere ai medici di medicina generale ed ai pediatri di base presso le sedi di Medicina Generale distrettuale di Siderno, di Melito Porto Salvo, Reggio Nord, Reggio Sud e Villa San Giovanni e Palmi per il distretto Tirrenico.

Si coglie l’occasione per ringraziare, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici per la fornitura delle mascherine FFP2, il senatore, Dr Marco Siclari, che ha donato le visiere e l’associazione Medecins du Monde, con il collega Luigi de Filippis, che ha inviato le mascherine chirurgiche.