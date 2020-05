Reggio Calabria, l’omaggio di Huawei: pubblicato sul profilo ufficiale lo scatto di un fotografo reggino [FOTO]

12 Maggio 2020 14:17

Reggio Calabria, la statua della dea Atena e l’Arena dello Stretto fanno il giro del mondo: Huawei ha pubblicato la foto sul proprio account ufficiale

Grazie ad uno splendido scatto Reggio Calabria finisce in vetrina. Sul profilo ufficiale Instagram di Huawei infatti è stata pubblicata la foto dell’Arena dello Stretto. L’immagine realizzata con lo smartphone dal fotografo reggino Cesare Barillà, ha catturato l’attenzione anche dei social media manager della famosa società cinese, i quali hanno deciso di ricondividerla. Una pubblicità gratuita per la città calabrese, che ora sarà visualizzata da milioni di utenti in tutto il mondo. “Molte grandi performance si sono svolte in questo anfiteatro ispirato alla Grecia nella città di Reggio Calabria. In questo giorno il palcoscenico lo hanno avuto mare e vento. Ma la dea Atena non ha paura. Lei sta lì alta a difendere la sua amata città”, si legge nella didascalia.

https://www.instagram.com/p/B_9yn6NBw5M/?utm_source=ig_web_copy_link