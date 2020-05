Reggio Calabria: New Deal Lab e Dipartimento DiGiES ospitano Pasquale Tridico

29 Maggio 2020 10:06

Reggio Calabria: l’Associazione New Deal Lab in collaborazione con il Prof. Ferrara, Direttore del Dipartimento DiGiES, sposta la sua attenzione verso l’ambito delle politiche sociali e di welfare presentando il webinar “Le politiche socio-economiche per l’emergenza Covid-19”

Dopo il successo dell’incontro dello scorso 5 Maggio in cui si è analizzato il quadro giuridico-normativo del Paese ad emergenza coronavirus in corso, l’Associazione New Deal Lab in collaborazione con il Prof. Massimiliano Ferrara, Direttore del Dipartimento DiGiES, sposta la sua attenzione verso l’ambito delle politiche sociali e di welfare presentando il webinar “Le politiche socio-economiche per l’emergenza COVID-19”. Gli studenti del Dipartimento DiGiES avranno questa volta la possibilità di confrontarsi con uno dei principali attori del panorama italiano degli ultimi mesi, il Prof. Pasquale Tridico, Presidente dell’INPS dal Marzo 2019. L’incontro si concentrerà sull’analisi delle manovre di politica economica, nazionali ed europee, assunte per permettere al Paese di ripartire dopo uno shock senza precedenti e per sorreggere il sistema previdenziale, da sempre oggetto di dibattito politico ed oggi più che mai necessario per sostenere la ripresa ed evitare possibili tensioni sociali. Valuteremo insieme quanto si è fatto, quanto si sarebbe potuto fare e quanto ancora si farà per permettere all’Italia di “riaccendere i motori” a fronte di una tale emergenza. I ragazzi del New Deal Lab vi danno appuntamento virtuale Giovedì 4 Giugno alle ore 15:00 sulla pagina Facebook dell’Associazione New Deal Lab con il prof. Pasquale Tridico, Presidente INPS, e il prof. Massimiliano Ferrara, Direttore del Dipartimento “DiGiES” dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Verrà riconosciuto un 1 CFU agli studenti del Dipartimento DiGiES partecipanti. La virtuosa intesa tra il Prof. Ferrara e l’Associazione New Deal Lab, caratterizzata da un confronto quotidiano ed un sostegno reciproco e che è possibile grazie alla particolare sensibilità del Direttore del Dipartimento DiGiES verso la componente studentesca, proseguirà nelle settimane a seguire con la realizzazione di un secondo webinar con un ospite di eccezione.