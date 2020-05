Reggio Calabria: Museo della Rivolta del 1970: le precisazioni di Giovanni Aiello

21 Maggio 2020 12:32

“Si apprende a mezzo stampa, secondo le indicazioni dell’Assessore comunale Irene Calabrò, che alcuni spazi dell’istituendo Museo della Città saranno dedicati alla “Rivolta del 1970” . A tal proposito sarebbe gradita cosa conoscere quale sia lo status quo dei locali con annessi e connessi. Piace anche ricordare, evitando così eventuali pennacchi spagnoli di paternità a riguardo idee progettuali et similia, i precedenti a riguardo la proposta di un museo della rivolta, come memoria storica della Città, come senso di appartenenza e non come divisione tra buoni e cattivi o se vogliamo tra idealisti o fessi, e volpi o volpini. Queste brevi premesse per ricordare prima a noi stessi prima che agli altri, che tale offerta culturale, indirizzata ad una idea di “museo della Rivolta”, scaturì nel corso di un ciclo di incontri aventi come tema “Reggio 1970-2000: trent’anni dopo” che si articolò durante l’arco di cinque giornate dedicate alla “Protesta” di Reggio“. E’ quanto scrive in una nota Gianni Aiello, Presidente Circolo Culturale “L’Agorà”.