Reggio Calabria, è morto il professor Domenico Crimi: il messaggio di cordoglio della comunità villese

1 Maggio 2020 12:53

Reggio Calabria, si apprende la notizia della morte del professor Domenico Crimi: i messaggi di lutto arrivano dai suoi concittadini villesi

Oggi è un giorno di lutto per tutta la comunità di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Si è spento in queste ore il professore Domenico Crimi. E’ quanto appreso dal Presidente del Consiglio Comunale, Giustra Antonino Placido, che scrive: “un pezzo di storia importante della nostra comunità ci ha lasciato. Al professor Domenico Crimi va il nostro saluto e un grazie per il contributo importante, a livello umano e culturale, che ha dato alla nostra città. Una vita spesa al massimo lasciando frutti e segni indelebili. Come presidente del Consiglio Comunale, a nome dell’ intero consiglio che rappresento, esprimo la vicinanza, in questo momento di dolore, ai familiari tutti nella convinzione che la memoria del Professore Crimi rimarrà intatta”.