Reggio Calabria: Avis in lutto, è morto Paolo Marcianò

28 Maggio 2020 13:10

Reggio Calabria: è morto Paolo Marcianò, ex componente dell’esecutivo nazionale e vice presidente vicario di Avis Regionale Calabria e Presidente Sezionale UICI

E’ morto Paolo Marcianò, ex componente dell’esecutivo nazionale e vice presidente vicario di Avis Regionale Calabria e Presidente Sezionale UICI. Marcianò era stato il fondatore dell’Avis di Pellaro. Da sempre attento e impegnato nelle attività sociali e umanitarie, nell’ottobre del 2019 aveva ricevuto il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica. Nel 2016, nell’università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Marcianò aveva conseguito la laurea magistrale in “Programmazione e Gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area mediterranea”. Le esequie verranno officiate domani, venerdì 29 maggio, alle ore 10:30 nella chiesa di Santa Maria del Lume a Pellaro.