Reggio Calabria, è morto il dott. Romeo: le ambulanze e i soccorritori della città sul corso per l’ultimo saluto al medico e anestesista del 118 [FOTO]

20 Maggio 2020 16:36

Reggio Calabria piange la prematura scomparsa del Dottore Romeo

Grande commozione oggi pomeriggio sul corso Garibaldi di Reggio Calabria per i funerali del dott. Francesco Alberto Romeo, medico anestesista del 118 scomparso prematuramente dopo una lunga malattia. Il dott. Romeo era molto noto, conosciuto e ben voluto in città: in molti hanno voluto porgergli l’ultimo saluto, mantenendo il distanziamento sociale e indossando la mascherina per rispettare le norme anti Coronavirus. Fuori dalla chiesa di San Giorgio al Corso, anche molte ambulanze per omaggiare un professionista in prima linea tra i soccorritori della città.