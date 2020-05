Reggio Calabria: boom di collegamenti per il format “La proposta live”

11 Maggio 2020 15:22

Reggio Calabria: si sono svolti sabato 2 e venerdì 8 del mese corrente gli approfondimenti digitali con ospiti i Professori Carlo Cottarelli e Giulio Tremonti

Le Live Facebook, promosse dal Gruppo Studentesco La Proposta con la cooperazione del Prof. Massimiliano Ferrara (direttore di Dipartimento DiGiES), hanno assunto risalto nazionale accendendo l’entusiasmo di migliaia di studenti collegati da tutta Italia. Trasformare questo periodo buio in opportunità, l’obiettivo prefissato dai ragazzi ad inizio progetto e ampiamente centrato già al termine dei primi due appuntamenti. Come spesso dichiarato dai giovani studenti reggini, l’elemento che contraddistingue il Gruppo Studentesco La Proposta è la collaborazione. Oltre al coinvolgimento degli studenti, le splendide iniziative hanno visto il valore aggiunto – da leggere in chiave molto ampia – del Professore Massimiliano Ferrara, definito dai ragazzi del Gruppo Studentesco come la “Chiave di Volta” del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane. Il sempre presente Direttore DiGiES dimostra, anche questa volta, lungimiranza e attenzione nei confronti delle giovani generazioni. È nei momenti caratterizzati da difficoltà che le figure come il Professore Massimiliano Ferrara diventano preziose e indispensabili per il corretto andamento del percorso accademico e personale di ogni studente. “A Lui vanno i più sentiti ringraziamenti” del Coordinamento del Gruppo Studentesco “La Proposta”, ringraziamenti dovuti anche “per aver garantito il diritto alla cultura in una fase delicata caratterizzata dal Covid-19, intervenendo in modo tempestivo ed efficiente sulle attività del dipartimento”.