Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “in via Eremo Botte l’acqua manca quotidianamente”

21 Maggio 2020 11:02

Disservizi idrici a Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino: “in via Eremo Botte l’interruzione della fornitura di acqua corrente dalla rete cittadina è presente quotidianamente”

“Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso con cui il Comune di Reggio Calabria informava la cittadinanza di una non prevista interruzione nell’erogazione di acqua potabile in un quartiere cittadino densamente popolato. Corretta gestione della comunicazione. Ne descriveva il periodo di temporanea interruzione (dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno dopo) facendolo apparire quale evento eccezionale ed alquanto inusuale per questa città. Forse inusuale per quella porzione di territorio cittadino coinvolto”, scrive un cittadino di Reggio Calabria in una segnalazione inviata a StrettoWeb. “In via Eremo Botte, invece -prosegue- l’interruzione della fornitura di acqua corrente dalla rete cittadina è presente quotidianamente. Proprio per questa modalità di erogazione, che si ripete costantemente in tutte le stagioni degli anni che si succedono, non gli si può attribuire l’aggettivo eccezionale visto che è presente quotidianamente. Come cambia la definizione di un evento a seconda del contesto ove si presenta ! E’ divenuto ormai normale che la fornitura di acqua sia limitata a due o tre ore notturne, mentre per le restanti ore della giornata i rubinetti delle abitazioni rimangono asciutti, le tubazioni vuote. Se si pensa, poi, che la “fornitura normale”, limitata nel tempo (due o tre ore notturne) è anche limitata in portata, appare ben evidente come la normalità acquisita costituisca, purtroppo, oltre che una grave ingiustizia sociale (trattamento diverso a fronte del medesimo problema) anche un evidente rischio per l’igiene e la salute pubblica. Quel poco di acqua che caparbiamente si riversa nei serbatoi di accumulo, manifesta la propria carenza anche per il solo e tanto consigliato continuo lavaggio della mani in questo periodo di pandemia. Abbiamo apprezzato i complimenti riversati pubblicamente per il comportamento civile mantenuto dalla popolazione Reggina in questo periodo di isolamento sociale. Vorremmo poter ricambiare i complimenti a chi ha chiesto e ricevuto il governo di questa città ma, purtroppo ciò non è possibile per la totale insensibilità rivolta alla soluzione delle gravi inefficienze nella gestione dei servizi pubblici che assillano questa terra, spazzatura , dissesto strade e, non ultimo, quello idrico sopra riportato”, conclude.