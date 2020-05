Reggio Calabria, lo straordinario gesto di un ristoratore di Scilla: “qui mangiano gratis medici, infermieri e forze dell’ordine”

19 Maggio 2020 12:23

Reggio Calabria, il cuore d’oro del ristoratore di un locale di Scilla

A Scilla, il delizioso borgo della Provincia di Reggio Calabria, il proprietario del locale Mana Pub con un gesto di assoluta solidarietà, ha deciso di offrire gratuitamente i propri prodotti agli “Eroi” dell’emergenza Coronavirus. “Qui da noi gli Eroi mangiano GRATIS, per medici, infermieri e forze dell’ordine“, ha scritto in un cartello fuori dal locale, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo. Bellissimo gesto dal cuore d’oro da parte di questo ristoratore che vuole premiare chi in questo momento così difficile ha compiuto e sta compiendo grandi sforzi per fronteggiare la pandemia in prima linea.