Reggio Calabria, lutto in città: è morto il giovane avvocato Nico Labate

3 Maggio 2020 19:19

Reggio Calabria si unisce intorno al dolore della famiglia di Nico Labate: il giovane avvocato si è spento in queste ore

Il foro di Reggio Calabria è in lutto per la prematura scomparsa di Nico Labate, giovane avvocato di 36 anni, morto a causa di una grave malattia. “Un ragazzo educatissimo – scrive il consigliere dell’Ordine degli avvocati Emanuele Genovese – sempre pronto a cedere il passo, rispettoso e discreto”. A causa delle restrizioni per il Coronavirus, non sarà possibile per i tanti amici e colleghi dare tutti un ultimo saluto al giovane e serio professionista, che è riuscito a farsi apprezzare per le sue grandi doti umane. Il suo splendido ricordo però resterà nella mente delle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e dei familiari a cui va tutta la nostra vicinanza.