Reggio Calabria, tutti sul Lungomare chiuso al traffico con grande disciplina: il Chilometro più bello d’Italia ai tempi del Coronavirus [FOTO]

8 Maggio 2020 20:46

Reggio Calabria, lo spettacolo di un tiepido Venerdì di Maggio sul Lungomare chiuso al traffico: garantito il distanziamento sociale

Tutti all’aria aperta, godendosi le straordinarie bellezze di Reggio Calabria: il “Chilometro più bello d’Italia” con un panorama mozzafiato, l’aria pulita e ricca di salsedine (antivirale per eccellenza) senza lo smog delle automobili. E’ una città più bella senza macchine e traffico veicolare sul Lungomare, la vorremmo così tutto l’anno e sempre. Come il Corso Garibaldi. La chiusura della via Marina alle automobili per consentire di avere più spazio in cui praticare il distanziamento sociale funziona alla grande: stasera migliaia di reggini hanno scelto di andare a passeggiare, correre, camminare, pedalare o pattinare in via Marina con grande disciplina e senso di responsabilità, mantenendo il distanziamento sociale, come si può osservare nelle immagini a corredo dell’articolo nella fotogallery scorrevole in alto e nel video in basso. Lunghissima la fila da Cesare: un buon gelato è il simbolo dell’entusiasmo di una città che ha voglia di ricominciare a vivere.