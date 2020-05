Reggio Calabria, Lemma: “l’Udc è d’accordo con Cannizzaro: giusta la proposta di legge per istituire le Circoscrizioni”

7 Maggio 2020 17:21

Lemma: “va nella direzione giusta la proposta di legge presentata dal deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro che si pone come obiettivo di istituire le Circoscrizioni nella Città Metropolitana di Reggio Calabria”

“Va nella direzione giusta la proposta di legge presentata dal deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro che si pone come obiettivo di istituire le Circoscrizioni nella Città Metropolitana di Reggio, in linea con quanto già previsto per altre Città di dimensioni simili alla nostra”. Ad affermarlo è il commissario provinciale dell’Udc per la Città Metropolitana di Reggio Calabria Paola Lemma che auspica una veloce approvazione del testo di legge che già ha ottenuto il sostegno dei vertici di Forza Italia.