Reggio Calabria: proseguono i lavori di restyling tra lo svincolo di Campo Calabro e Santa Caterina

7 Maggio 2020 14:43

Reggio Calabria: interventi sul Viadotto ‘Cavaleone’ e all’interno della galleria ‘Pentimele’

Proseguono i lavori di restyling lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, tra lo svincolo di Campo Calabro e Santa Caterina, in provincia di Reggio Calabria. Le modalità e le tempistiche di intervento sono state concordate in sede di COV presso la Prefettura Reggio Calabria lo scorso 4 maggio, con i rappresentanti della Polizia Urbana, Polizia Stradale, Protezione Civile, SUEM, 118 e Vigili del Fuoco.

Nel dettaglio, le attività riguardano l’esecuzione dei lavori di rifacimento dei cordoli e l’impalcato del Viadotto ‘Cavaleone’ e rivestimenti, un nuovo impianto a LED e l’installazione delle barriere di sicurezza con profilo redirettivo, all’interno della galleria ‘Pentimele’. Per consentire gli interventi, fino alle ore 18:00 del 22 giugno 2020, sarà in vigore la disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata nord, predisposta a doppio senso di circolazione, dal km 7,650 al km 8,450. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148