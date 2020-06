Reggio Calabria, Latella: “pubblicata la Manifestazione d’interesse per le associazioni sportive che vogliono svolgere attività all’aperto nelle piazze cittadine”

30 Maggio 2020 19:00

Reggio Calabria, Latella: “consegnare spazi pubblici agli sportivi è un modo fondamentale per rispondere alle esigenze dei tantissimi appassionati e, soprattutto, contribuisce ad alzare il livello di sicurezza e controllo nei maggiori punti di ritrovo della città”

“E’ stata pubblicata la Manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni sportive che vogliono svolgere attività all’aperto nelle piazze cittadine». Lo rende noto il consigliere comunale delegato allo sport, Giovanni Latella, nel promuovere l’iniziativa per “il suo alto valore sociale e l’opportunità di agevolare le associazioni nella fase complicata rappresentata dalla ripartenza dopo il lungo periodo di sosta imposto dall’emergenza sanitaria”. “Consegnare spazi pubblici agli sportivi – afferma Giovanni Latella – è un modo fondamentale per rispondere alle esigenze dei tantissimi appassionati e, soprattutto, contribuisce ad alzare il livello di sicurezza e controllo nei maggiori punti di ritrovo della città. Ognuno di noi è consapevole delle difficoltà affrontate dalle associazioni per i divieti dettati dalla necessità di contenere le possibilità di diffusione del Coronavirus. Ancora più complicato, poi, può apparire il ritorno alla normale attività che deve fare i conti col distanziamento sociale ed i limiti prescritti dai vari Decreti ed ordinanze. Poter svolgere lo sport in spazi aperti, dunque, permette di poter gestire meglio le dinamiche degli allenamenti rispettando quelle che sono le regole anti contagio.

Infatti, anche se i numeri dei contagi registrati a Reggio infondono un certo sollievo, è bene tenere a mente che il virus non è affatto scomparso. Resta, anzi, un nemico silente e pericoloso. Quindi, bisogna adottare ogni precauzione possibile nel tentativo di contenerlo e, al tempo stesso, provare a tornare ad una lenta e progressiva normalità. In questo memento, dunque, dobbiamo imparare a conviverci seguendo le indicazioni che arrivano dal mondo scientifico, l’unica fonte sicura per avere notizie utili e credibili. In questo senso, la piazza s’inserisce fra i luoghi idonei a ripercorrere lentamente il cammino seguito prima dell’esplosione della pandemia”. “In più – aggiunge il consigliere di maggioranza, Latella – tornare a riempire responsabilmente le piazze aiuterà a mantenere quei luoghi sicuri ed al riparo da influenze negative per la società. La presenza di più persone impegnate a svolgere attività fisica, dunque, sarà un attrattore per la socialità e la convivialità, innalzando i livelli di legalità e sicurezza. Qualunque associazione –conclude il delegato allo Sport– potrà presentare la propria richiesta e reperire ogni informazione utile direttamente al settore oppure consultando il sito internet dell’Ente”.