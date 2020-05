Reggio Calabria, la protesta dei tatuatori: “il nostro settore non è mai menzionato, attendiamo risposte dal Sindaco Falcomatà” [FOTO E VIDEO]

2 Maggio 2020 15:00

Reggio Calabria, i tatuatori si sentono abbandonati e adesso alzano la voce: in scena una protesta a Piazza Italia, i rappresentati del settore chiedono chiarimenti

Non solo estetisti e parrucchieri, questa mattina a Piazza Italia è andata in scena anche la protesta dei tatuatori. Il lockdown degli ultimi due mesi ha creato enorme preoccupazione in diversi proprietari di negozi di tattoo, che adesso si rivolgono al Sindaco Giuseppe Falcomatà in cerca di chiarimenti sulle modalità di riapertura in sicurezza.

In rappresentanza del settore tatuaggi e piercing Antonio Calarco, Gennaro Venanzi e Giuseppe Schiavone sollecitano risposte dall’amministrazione di Reggio Calabria, perché le ultime disposizioni vanno in contrasto sia con le ordinanze della Regione, ma diventano più rigide rispetto a quelle del Dpcm annunciato dal Governo. Sterilizzazioni, mascherine, guanti, camici e tutte le indicazioni imposte dagli esperti per prevenire il contagio da Coronavirus sono utilizzate già di norma dagli addetti di questo settore, che lamentano di non essere presi in considerazione. Di seguito l’intervista ai nostri microfoni in cui il rappresentante Antonio Calarco esprime le proprie richieste.