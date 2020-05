Reggio Calabria, la delusione di un cittadino: fogna a cielo aperto di fronte al condominio, nessuno interviene per riparare la perdita [VIDEO]

5 Maggio 2020 18:08

Reggio Calabria, grave situazione in Via Salita Stazione Santa Caterina 18: fogna a cielo aperto ad un passo dalle abitazioni

Solamente due giorni fa con la segnalazione di un cittadino si apprendeva la notizia di una enorme fuoriuscita di liquame da un pozzetto in Via Salita Stazione Santa Caterina n° 18 a Reggio Calabria. La situazione è diventata insostenibile, è a rischio la salute degli abitanti del condominio a pochi passi dal pozzetto guasto, che ormai da giorni denunciano la problematica. “Nulla sono valsi le segnalazioni e i solleciti anche da parte dell’amministratore del condominio rivolti all’ufficio manutenzione e al Sindaco. La sola risposta che sa di comico è stata ‘si tratta di allacci abusivi e quindi non interveniamo”, ha spiegato il nostro lettore, l’avvocato Cesare Parisi. Di seguito le immagini di quella che ormai è diventata una vera e propria fogna a cielo aperto.