8 Maggio 2020 12:49

Reggio Calabria, Italia Viva si stringe “al dolore del consigliere del comune di Paolo Brunetti, per la perdita del caro padre”

Italia Viva Reggio Calabria si stringe “al dolore del consigliere del comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, per la perdita del caro padre: le parole sono poca cosa in momenti come questi in cui non resta che la preghiera. Che la vicinanza nostra, e dell’intera citta’, possa alleviare il suo dolore e dell’intera famiglia, a cui vanno le più sincere condoglianze da parte dell’intero coordinamento di Italia Viva Reggio Calabria”.