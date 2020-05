Reggio Calabria, la disperazione di una madre: “le istituzioni diano il sostegno scolastico agli alunni con disabilità che non possono utilizzare la didattica a distanza”

5 Maggio 2020 13:59

Reggio Calabria, madre chiede alle Istituzioni un “sostegno scolastico agli alunni con disabilità che non possono utilizzare la didattica a distanza”

“Quello che sta accadendo è molto grave. Il distanziamento sociale e l’emergenza sanitaria hanno sicuramente messo alla prova le famiglie, i ragazzi e i bambini, ma ancora di più chi soffre di marginalità ed è un soggetto già fragile. La battaglia per una vera inclusione per i bambini, per i ragazzi e poi per gli adulti con disabilità inizia dalla diagnosi e dura per tutta la vita anche “dopo di noi”. La pandemia arrivata improvvisamente ha ulteriormente peggiorato la qualità di vita dei nostri figli speciali, mettendo in discussione anni di terapie e di interventi per migliorare le problematiche comportamentali, le autonomie personali e la gestione delle proprie emozioni”, scrive in una nota la madre di una bimba disabile, Daniela Rossi. “Improvvisamente con le scuole chiuse –prosegue– abbiamo dovuto spiegare ai nostri figli che non era più possibile andare a scuola e quindi rivedere i professori e le assistenti e quindi cambiare la loro quotidianità, la metodica a cui faticosamente li abbiamo abituati facendo un “lavoro” su di loro e su noi stessi. Ma quello che è successo non si poteva prevedere, è un evento eccezionale e noi cittadini siamo stati chiamati, tutti, a reagire e comportarci allo stesso modo, distanziandoci. Non mi spaventa il distanziamento sociale perché, di fatto, la mia famiglia forzatamente lo pratica da tanti anni. Mi spaventa invece, non riuscire a dare a mia figlia tutte le possibilità che ci sono per migliorare e trovare una sua autonomia. Non voglio rinunciare a credere che ci possono essere delle possibilità anche per lei. È pur vero che il Governo, ha cercato di trovare un’alternativa alla chiusura delle scuole (didattica a distanza), alla non possibilità di recarsi sui luoghi di lavoro (Smart working) ecc. All’interno della nota del 17 marzo del MIUR si legge chiaramente che anche per gli alunni con disabilità l’attività didattica non si doveva interrompere perché bisognava, per quanto possibile, continuare il processo di inclusione. Quindi i docenti di sostegno dovevano mantenere l’interazione a distanza con i propri alunni e, nello specifico, per gli alunni con disabilità cognitiva gli interventi andavano progettati, sulla base di una disamina congiunta (docente-famiglia) delle variabilità e specificità caratterizzanti ciascuna situazione. Anche questo aspetto è stato poco esplorato”.

“Per tanti ragazzi e ragazze con disabilità cognitivo-comportamentale – sottolinea– la didattica a distanza in questi due mesi è fallita. A volte ci si sforza di rispettare l’apparenza e le direttive e poco si cerca di capirne la sostanza, leggere tra le righe, inventarsi una strategia di condivisione. Ancora una volta si delega tutto ai genitori che, in situazioni come queste, devono essere insegnanti, psicologi, operatori, tecnici della riabilitazione, compagni di scuola, educatori e ……. genitori. Sono passati due mesi, due “duri” mesi. Adesso si comincia a parlare di fase 2: ma le scuole non riapriranno, i centri per poter fare riabilitazione e laboratori di socialità non saranno autorizzati se non in casi particolarmente gravi e con regole rigidissime che tanti dei nostri figli non potranno rispettare. Capiamo che non è possibile far altrimenti ma: noi che faremo? I nostri figli che faranno tutti questi mesi almeno 4/5 fino all’autunno prossimo? Non ne parla nessuno, non ne parla nessuno seriamente. Ancora una volta. In questa Provincia l’ASP è totalmente assente, la Regione non dà risposte, il Governo non ha inserito nemmeno un esperto del settore (neuropsichiatra, psicologo, un esperto della FISH a livello nazionale o di qualcuno che segue da vicino queste problematiche) nel gruppo strategico per avviare la fase 2 della pandemia ed eventualmente per come uscirne. Abbiamo bisogno di capire cosa si può fare e dobbiamo capirlo assieme”, conclude.

Di seguito il testo integrale della lettera inviata al Presidente della Repubblica, al Premier, al Ministro dell’Istruzione e a tutti gli Enti locali da Daniela Rossi, madre di un’adolescente speciale e professionista del territorio ed il padre Consolato Cutrupi:

“Premesso che la scuola è oramai chiusa dal mese di marzo e che, visto quanto dichiarato dal signor Ministro della Pubblica Istruzione d’intesa con il Presidente del Consiglio e con il Governo, “non è ipotizzabile la riapertura per quanto riguarda questo anno scolastico”, aderendo all’iniziativa di quanto segnalato da molteplici Associazioni sul territorio Nazionale e dai genitori di bambini e ragazzi con disabilità, chiediamo a tutte le illustri Autorità in indirizzo di provvedere con la massima urgenza a emanare tutti i provvedimenti necessari – ciascuno per le rispettive competenze – per sostenere gli alunni con disabilità che non possono utilizzare i sistemi di didattica a distanza. Giova rammentare alle illustri autorità in indirizzo che a questi studenti, la perdita dell’attività di un’intera parte dell’anno scolastico provocherà notevoli danni, che si vanno purtroppo ad aggiungere a quelli già presenti e per i quali grazie al sostegno della scuola le famiglie potevano sperare in un valido supporto. Da informazioni recuperate sui media e facendo anche nostra un’idea segnalata sui social ci permettiamo di suggerire, previa verifica e mappatura dell’effettiva situazione di difficoltà di tutti gli studenti con disabilità iscritti nei diversi istituti scolastici, di ipotizzare la possibilità, laddove non si possano utilizzare o non siano efficaci strumenti di supporto alla didattica a distanza, che tutte le istituzioni, a partire da quelle scolastiche, garantiscano la continuità dell’insegnamento attraverso la presenza dell’alunno con disabilità e dell’insegnante di sostegno e/o dell’assistente educativo “in ambiente neutro” (ad esempio aule scolastiche dedicate), in rapporto di uno a uno e con l’uso di “tutti i dispositivi di sicurezza necessari” (mascherine, gel disinfettante, ecc.)”. Nell’arco del periodo di restrizione e ligi alle direttive del Governo “abbiamo vissuto sulla nostra pelle” le non poche difficoltà che si sono presentate nel momento in cui l’insegnante di sostegno, tramite e-mail o chat, inoltrava le attività da far eseguire a nostra figlia, che malgrado supportata da entrambi i genitori, non si è dimostrata per nulla interessata e spesso si è dimostrata ancor più disturbata dimostrando l’inefficacia del metodo d’insegnamento a distanza. A ciò va aggiunto che, a causa delle restrizioni governative, si è verificata l’impossibilità di farle frequentare un centro dove, attraverso personale qualificato di un’associazione privata che opera nel settore, venivano svolte tutte le attività pomeridiane per stimolare le sue autonomie e una corretta socializzazione, garantendo al contempo un valido supporto alla famiglia. In questo momento di enormi difficoltà per tutto il Paese, nel caso specifico che riguarda tutti gli studenti con disturbi dello spettro autistico e, più genericamente, con disturbi specifici del comportamento, per i quali non siano efficaci strumenti di supporto alla didattica a distanza si evidenzia l’importanza di “sostenere con particolare attenzione bambini e ragazzi già per loro condizione maggiormente fragili”, cercando di mantenere, per quanto possibile, una continuità nei rapporti (soprattutto umani) e nelle attività didattiche con le figure di riferimento, così consentendo anche alle famiglie, su cui ricade il maggior carico, di poter continuare ad usufruire dei servizi di sostegno normalmente erogati. È indispensabile che si dia a tutti, nessuno escluso, la possibilità di continuare a studiare e di mantenere i rapporti sociali di riferimento“.

Consolato Cutrupi e Daniela Rossi

Genitori di una ragazzina con disabilità