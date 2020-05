Nicola Irto ricorda Ciccio Messina: “con lui viene meno un pezzo della storia politica di Reggio Calabria”

21 Maggio 2020 12:53

“Con la scomparsa del professor Francesco Messina viene meno un pezzo della storia politica di Reggio Calabria, che ha lasciato una traccia indelebile negli anni della Prima Repubblica e che fino all’ultimo ha rappresentato un punto di riferimento per i cittadini”. Lo afferma il consigliere regionale Nicola Irto (Pd) ricordando l’uomo politico reggino appena venuto a mancare. “Ciccio Messina era conosciutissimo per il suo impegno sociale e politico, condotto per tanti anni dentro le istituzioni di Palazzo San Giorgio. È stato protagonista di una lunga stagione della vita pubblica cittadina, nella quale ha incarnato i valori della Democrazia Cristiana ed è stato l’espressione di una politica fortemente radicata sul territorio. Personalmente – ricorda Irto – ho apprezzato le sue doti di equilibrio, rigore e attenzione al sociale e ho fatto tesoro del patrimonio di riflessione e di pensiero che ha messo a disposizione di chi, come me, si è progressivamente affacciato nel mondo politico. Per questo credo sia nostro dovere ricordare il contributo generoso e appassionato che ha fornito per Reggio, con stile inconfondibile e garbo. Alla sua famiglia – conclude il consigliere regionale pd – esprimo i miei sentimenti di cordoglio e di piena vicinanza”.