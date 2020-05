Reggio Calabria, compra le mascherine e le rivende al prezzo di acquisto: la solidale idea della Cartolibreria Dino di Melito di Porto Salvo [FOTO]

23 Maggio 2020 15:37

Reggio Calabria, l’iniziativa sulle mascherine della Cartolibreria Dino sita a Melito di Porto Salvo: il proprietario ha annunciato la sua idea particolare per offrire un servizio alla popolazione

Fantastica iniziativa della Cartolibreria Dino sita in Via Giordano Bruno 33c a Melito di Porto Salvo (in provincia di Reggio Calabria). Il proprietario Mentana ai microfoni di StrettoWeb ha annunciato la sua idea per aiutare i suoi concittadini. Ha acquistato da diverse aziende una grossa quantità di mascherine, che ora vende al loro originale prezzo d’acquisto. “Quando è esplosa la pandemia del Covid-19 noi abbiamo dovuto chiudere la nostra attività per decisione del Governo. Come ogni commerciante che ha aderito ad iniziative solidali, anche io mi sono sentito in dovere di fare qualcosa per la mia comunità. L’unico modo con cui potevo “dare una mano” era reperire le mascherine, strumento oggi indispensabile, in modo che tutti abbiano la possibilità di averle. Rivendo le mascherine esattamente al prezzo di acquisto e sono riuscito a trovarle di tutti i tipi, anche per far felici i bambini che potranno scegliere la loro preferita”, ha spiegato il titolare dell’attività. Un grande segnale di solidarietà in aiuto della popolazione nei confronti di uno degli strumenti più importanti a livello di prevenzione al contagio su cui purtroppo molti hanno invece scelto di lucrare.