Reggio Calabria, inizia la fase 2 e riapre l’autoscontro in pieno centro: primo incidente stradale dopo 2 mesi di lockdown [FOTO]

4 Maggio 2020 16:04

Incidente a Reggio Calabria, necessario l’intervento della Polizia: lo scontro è avvenuto in Via del Torrione

Inizia la fase 2 e a Reggio Calabria si riapre l’autoscontro. Dopo quasi due mesi di lockdown la città e suoi abitanti tornano a ravvivarsi: a distanza di parecchio tempo la gente ha potuto riacquistare in parte i propri spazi, la propria libertà, e grazie alle norme previste dal Governo ed è tornata a riempire le vie del centro. Questa mattina molta gente ha ripreso le passeggiate e gli allenamenti all’aria aperta, come testimoniano le foto scattate questa mattina da StrettoWeb. Dopo due mesi tornano a vedersi persone in giro e accenni di traffico per le strade, di conseguenza anche episodi spiacevoli come un incidente. Il sinistro in questione riguarda due macchine, la Polizia è dovuta recarsi sul luogo per capirne le dinamiche. Dalle prime ricostruzioni si apprende che un Opel Corsa bianca proveniva dalla salita di Via Osanna e avrebbe impattato con un auto già in marcia su Via del Torrione. Toccherà agli agenti intervenuti fare i rilievi del caso, anche in questo caso si torna un po’ alla normalità.