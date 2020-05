Reggio Calabria, non rispettano lo stop e si schiantano con lo scooter contro un’auto: 17enne in gravissime condizioni, ferito anche 19enne. Patente ritirata a entrambi e mezzo sequestrato [DETTAGLI]

28 Maggio 2020 18:56

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato la scorsa notte in via Cuzzocrea

Grave incidente la scorsa notte alle ore 00:15 circa nel centro storico di Reggio Calabria e precisamente in via Cuzzocrea dove due giovani a bordo di uno scooter hanno avuto la peggio dopo un violento impatto con un’autovettura causato dal mancato rispetto della segnaletica degli stessi motociclisti, come spiega la Polizia Municipale in una nota. Purtroppo il conducente del veicolo a due ruote (minorenne) è stato ricoverato in prognosi riservata presso gli Ospedali Riuniti. Per entrambi i giovanissimi conducenti (17 e 19 anni) è scattato il ritiro della patente per violazione delle norme sulla circolazione veicolare (mancato rispetto della segnaletica e guida di veicolo con potenza superiore al limite consentito per neopatentati). I veicoli sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell’A.G..