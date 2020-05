Reggio Calabria, completamente ubriaco si mette al volante e provoca incidente stradale: “era intossicato dall’alcool”, patente ritirata e denuncia [DETTAGLI]

23 Maggio 2020 21:41

Reggio Calabria, il giovane sottoposto ad esame alveolare è risultato con tasso alcolemico di 5 volte superiore ai limiti di legge

Nella giornata di oggi la Polizia Locale di Reggio Calabria ha denunciato un giovane cittadino per aver provocato un incidente in stato di ebbrezza alcolica. A seguito del rilevamento del sinistro, la pattuglia intervenuta appurava che il conducente di un veicolo coinvolto manifestava chiari sintomi di intossicazione da alcol etilico. Sottoposto ad esame alveolare è risultato con tasso alcolemico di 5 volte superiore ai limiti di legge. Per lui denuncia e ritiro patente. Non gravi le condizioni dei soggetti coinvolti nel sinistro. E sempre nei giorni scorsi la polizia locale ha denunciato tre persone per occupazione abusiva di immobile e furto aggravato di energia elettrica.