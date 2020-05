Reggio Calabria, vistoso incendio al Parco Longhi Bovetto: le fiamme sfiorano le giostre per bambini

29 Maggio 2020 17:00

Nel primo pomeriggio di oggi, vistoso incendio al Parco Longhi Bovetto di Croce Valanidi: le fiamme hanno sfiorato le giostre per bambini

Un incendio ha colpito nel primo pomeriggio odierno la zona Sud di Reggio Calabria, più precisamente il Parco Longhi Bovetto di Croce Valanidi, al cui interno è presente il centro sportivo “Francesco Cozza”. Verso le 14 di oggi, le fiamme hanno iniziato a circondare le giostre per bambini fatte costruire dall’adiacente Associazione Antigone – Osservatorio sulla ndrangheta, circa un anno fa, all’interno del progetto “Bambart“. In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, prontamente avvisati e poco dopo intervenuti, un gruppo di ragazzi della zona ha scongiurato il peggio, riuscendo a bagnare il terreno che circondava le giostre ed evitando così che potessero essere colpite. Per fortuna, dunque, rimane il danno per il solo prato circostante, adesso completamente bruciato come dimostrano le foto a corredo dell’articolo.