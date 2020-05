Reggio Calabria, autoarticolato prende fuoco in galleria sull’A2 a Bagnara [FOTO]

14 Maggio 2020 10:50

Reggio Calabria: l’incendio si è verificato all’interno di una galleria sull’A2

Un incendio si è verificato questa mattina sull’A2 Salerno-Reggio Calabria all’interno di una galleria a Bagnara Calabra e precisamente al chilometro 406+700 in direzione sud. All’interno della galleria si è creata una lunga coda di auto perchè subito dopo l’incendio l’autostrada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. L’incendio è divampato dalla cabina di un’autoarticolato ha preso fuoco, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Palmi, l’Anas, i Vigili del Fuco e per il recupero del mezzo il Team Fortugno srl di Palmi. Per fortuna l’autista del mezzo sta bene e non ha riportato ferite. Al momento si viaggia sulla corsia di sorpasso in attesa della riapertura totale.