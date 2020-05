Reggio Calabria, il volto peggiore del Parco Lineare Sud: fogne scaricano in mare, “non vorranno inaugurarlo così?!?” [FOTO e VIDEO]

25 Maggio 2020 11:17

Reggio Calabria, procedono i lavori del Parco Lineare Sud dopo

Sono passati 14 anni dal 2006 quando, dopo un tormentato iter durato oltre 15 anni, veniva finalmente approvato in via definitiva il progetto del Parco urbano lineare Sud che prevedeva il prolungamento del Lungomare di Reggio Calabria fino alla foce del torrente Sant’Agata. Un tratto di oltre due chilometri che in base alle idee progettuali dovrebbe assumere la fisionomia di un parco urbano con boschi litoranei, giardini tematici e strutture turistiche, ludiche e ricreative. L’intento del progetto era quello di consolidare il legame della città con il suo mare e rilanciare il turismo in una zona della città fin troppo bistrattata negli anni. Adesso, finalmente, siamo arrivati alla fase finale dei lavori tanto che è in atto la bitumazione dell’asfalto.

I residenti della zona, però, sono molto preoccupati e hanno contattato la Redazione di StrettoWeb evidenziando come non siano stati realizzati i lavori di canalizzazione delle fognature che continuano a scaricare in mare, tramite la spiaggia, a cielo aperto come documentato dalle immagini (foto e video) che abbiamo realizzato e che pubblichiamo a corredo dell’articolo. I liquami fognari, quindi, rischiano di rovinare e compromettere un’opera dal valore straordinario che la città aspetta da molto tempo: con le riaperture dopo il lockdown, molti cittadini ne hanno approfittato per prendere un po’ d’aria all’aperto tanto che la ditta ha dovuto affiggere nuovi cartelli e transenne specificando che è una zona di cantiere e che quindi non è ancora aperta al pubblico, visti i rischi connessi ai lavori in corso.

Ci auguriamo che questi lavori, prima del completamento, prevedano la regolare sistemazione delle fogne che scaricano in spiaggia, compromettendo tutta l’opera, il relativo suo utilizzo e soprattutto la salubrità di tutta l’area con la persistenza di gravi ripercussioni sulla salute dei residenti. Che sono pronti a una battaglia per tutelare i loro diritti e, quasi stupefatti dal vedere le macchine che posano l’asfalto mentre ancora la fogna sgorga in riva al mare, si chiedono: “non vorranno inaugurarlo in queste condizioni, vero?!?“.