Reggio Calabria: “il Piano Strutturale e l’urbanistica reggina”, incontro con il prof. Alberto Ziparo

27 Maggio 2020 18:30

Ha preso il via venerdì 15 maggio il Programma di incontri on – line “Per una politica attiva e responsabile” promosso dal Laboratorio politico Patto Civico. L’iniziativa, vuole costituire un’occasione di riflessione su tematiche d’interesse per la città di Reggio Calabria, promuovendo la partecipazione propositiva di singoli e realtà associative alla politica cittadina. Dopo il primo incontro dal titolo “Strategie per una resilienza generativa dopo il Covid-19”, che ha avuto come protagonista il prof. Leonardo Becchetti, noto economista, il secondo ha trattato “La gestione dei rifiuti: Reggio Calabria e l’economia circolare” con relatore il dr. Roberto Cavallo, esperto di tematiche ambientali.

Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 29 maggio, alle ore 19,00 ed avrà come tema “Il Piano Strutturale e l’urbanistica reggina”, strumento fondamentale per la pianificazione del nostro territorio. Il relatore sarà il prof. Alberto Ziparo, reggino, associato di Pianificazione Urbanistica presso l’Università di Firenze. Modera l’incontro la dr.ssa Maria Laura Tortorella. Sarà possibile partecipare in diretta all’evento, collegandosi con il link sulla pagina facebook del Laboratorio politico Patto Civico: www.facebook.com/pattocivicoreggiocalabria.