Reggio Calabria: il cordoglio del sindaco Falcomatà per la scomparsa del professore Francesco Messina

21 Maggio 2020 20:00

Reggio Calabria, la nota del sindaco Giuseppe Falcomatà

“Con la scomparsa del professore Francesco Messina la Città di Reggio Calabria perde uno dei riferimenti più importanti della storia politica cittadina”. Lo afferma in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“Amministratore di lungo corso e lungimirante rappresentante politico della Democrazia Cristiana degli anni ’80, Francesco Messina fu a lungo consigliere comunale e più volte assessore durante una delle stagioni più difficili della storia della città”

“Padre premuroso, appassionato amministratore e capace rappresentante delle istituzioni cittadine, mosso da sentimenti di profonda onestà e capacità di essere presente e partecipe nelle dinamiche amministrative del Municipio reggino”.

“Il professore Messina conosceva il territorio e i suoi problemi come pochi. In tanti in città ricordano il suo modo attivo e concreto di seguire con costanza le attività amministrative del Comune, rappresentandole con passione e sorvegliando con solerzia affinché le idee immaginate per lo sviluppo della città si tramutassero in atti, procedure e opere concrete per rispondere alle aspettative della cittadinanza. Alla sua famiglia il mio personale cordoglio e quello dell’intera comunità cittadina”.