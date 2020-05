Reggio Calabria: il 30 maggio manifestazione all’Arena dello Stretto dell’associazione Reopen con il sostegno del Circolo Vox

29 Maggio 2020 09:15

“L´art. 21 della Costituzione garantisce il diritto di manifestare: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente del Circolo Vox Italia di Reggio Calabria, Francesco D’Agostino. “Dopo quasi 90 giorni di provvedimenti governativi – prosegue- a seguito emergenza Covid 19, si avverte un sentimento di sofferenza sociale, economica unito ad una crescente preoccupazione per il futuro. Ad oggi a fronte di proclami risolutivi, di fatto molte categorie produttive non hanno beneficiato delle iniziative di sostegno prospettate. Il 30 di Maggio in molte piazze italiane, su invito del Generale Pappalardo, sono stati organizzate manifestazioni da associazioni varie per testimoniare il disagio nel quale oggi la popolazione si trova, manifestazioni spontanee e pacifiche. A Reggio Calabria l’associazione REOPEN con il sostegno del Circolo Vox Italia di Reggio Calabria e di altre associazioni della cittá, presso l´Arena dello Stretto, ha organizzato un incontro pacifico e civile per:

1) dare un segnale alle Istituzioni locali del disagio diffuso per la situazione economica attuale e prospettata,

2) avviare un confronto tra i partecipanti sulla situazione attuale e sulle possibili vie di uscita.

Dopo mesi di ansie e preoccupazioni è necessario sconfiggere la paura sapientemente instillata nelle nostre menti e aggregarsi per uscire tutti insieme da questa crisi devastante che mette a serio rischio il nostro futuro”, conclude.