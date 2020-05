Reggio Calabria, Gli Sbronzi riaprono con l’entusiasmo di sempre: viaggio nel cuore del Brewpub che ha sconfitto il Coronavirus [FOTO e VIDEO]

21 Maggio 2020 16:41

Reggio Calabria, a “Gli Sbronzi” il Coronavirus non fa paura: riapertura a tempi record con tutte le misure anti-contagio, i clienti sono già tornati a degustare i prodotti del locale nei tavoli di uno dei locali più ambiti della città

L’emozione gli si legge negli occhi, lucidi per la gioia della riapertura almeno tanto quanto lo erano stati il 9 marzo per la tristezza di una chiusura forzata a causa del lockdorn disposto dal Governo per l’emergenza Coronavirus. Ma “Gli Sbronzi“, noto e apprezzato pub-pizzeria di Reggio Calabria, non sono rimasti neanche un secondo a lagnarsi e Mercoledì 11 Marzo avevano già riaperto con il servizio delle consegne a domicilio. Si sono attrezzati al meglio, durante l’emergenza, per consegnare anche la birra artigianale prodotta dal birrificio dello stesso locale con ricercatissime materie prime fornite dal territorio reggino, affiancandola alla carne di alta qualità e all’ottima pizza super richiesta soprattutto nei fine settimana, anche durante la pandemia. La birra più richiesta è stata la “Kairos“, un prodotto che ha avuto il riconoscimento “Grande Birra” d’Italia, realizzata con grano iermano d’Aspromonte e scorze di bergamotto.

Adesso, da Lunedì 18 Maggio, Gli Sbronzi hanno riaperto al pubblico adattando il locale alle nuove norme anti-Covid-19: i posti a sedere nella sala sono dimezzati da 200 a 100, ma l’entusiasmo per la riapertura è più forte dei calcoli sul calo del business.

I gestori del locale non nascondono qualche dubbio e incertezza, in un contesto completamente nuovo. “Quello che più ci manca è il contatto con i nostri clienti, i nostri amici. Abbiamo lavorato sempre, non abbiamo mai smesso, ma non è la stessa cosa stare qui in 4 a prendere le ordinazioni al telefono e mandare il cibo a casa, da soli. Così come non è la stessa cosa adesso, perchè il locale era basato sulla socialità. Non possiamo più salutare i nostri amici, non possiamo baciarci, abbracciarci, avvicinarci. Dobbiamo mantenere le distanze ed è una norma tanto dolorosa quanto necessaria. Prima eravamo impegnati a fronteggiare gli spazi ristretti, le difficoltà nell’accontentare tutte le richieste, e servire i clienti in modo rapido ed efficiente, adesso vorremmo tornare in quel modo ma è impossibile. Abbiamo dimezzato i posti a sedere e tutti i tavoli sono a distanza, sanifichiamo i locali come previsto dalle norme, forniamo tutti i clienti di un gel igienizzante e abbiamo realizzato un menù elettronico che ogni avventore può consultare tramite un QR Code sul proprio smartphone, senza toccare qualcosa che finisce in mano di altri“.

Squilla il telefono, è una prenotazione per stasera. Domenico sorride, “piano piano tornano tutti a trovarci, la voglia di tornare a vivere è più forte della paura“. E a Reggio Calabria la vita è finalmente ricominciata, dopo l’incubo di una pandemia che fortunatamente quaggiù non è mai arrivata.