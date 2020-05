17 Maggio 2020 22:56

Reggio Calabria, “esplode” un geyser in pieno centro in via Caprera nei pressi dell’incrocio con il Corso Garibaldi e di piazza Garibaldi

Un geyser è “esploso” in pieno centro a Reggio Calabria in via Caprera nei pressi dell’incrocio con il Corso Garibaldi e di piazza Garibaldi. Dall’asfalto viene fuori un getto d’acqua che si spinge verso l’alto, come si evince dal video a corredo dell’articolo.