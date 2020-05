24 Maggio 2020 16:35

Reggio Calabria: domani l’emissione di un francobollo dedicato a Bruno Ielo, il tabaccaio assassinato nel 2017 per avere sfidato l’arroganza della ‘ndrangheta

Domani mattina il ministero dello Sviluppo Economico emetterà un francobollo dedicato alla memoria di Bruno Ielo, il tabaccaio di Reggio Calabria ucciso nel 2017 per avere sfidato l’arroganza della ‘ndrangheta. Ielo fu assassinato la sera del 25 maggio 2017 con un colpo sparato da distanza ravvicinata mentre rientrava a casa con lo scooter sulla strada Nazionale per Catona. Contemporaneamente all’emissione del francobollo, presso l’ufficio centrale di Poste italiane di via Miraglia a Reggio Calabria dalle ore 9,30, saranno disponibili anche un annullo dedicato e altri prodotti filatelici come cartoline, tessere, buste primo giorno e un folder che contiene il francobollo singolo, una quartina, la cartolina affrancata ed annullata e la busta, cosiddetta, primo giorno. In tarda mattinata verrà diramato un comunicato stampa sull’emissione.