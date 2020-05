Reggio Calabria, in città grande senso di responsabilità: tutti rispettano le distanze, ma le ville per i bambini sono ancora chiuse [FOTOGALLERY]

6 Maggio 2020 17:46

Reggio Calabria: Corso Garibaldi gremito di gente che, rispettando le distanze di sicurezza, torna a vivere la città

Terzo giorno di libertà ritrovata a Reggio Calabria. Il clima mite e la voglia di riprendere la vita normale spingono i tanti reggini ad uscire e “riappropriarsi” della propria città dopo 2 mesi di lockdown. Rispettando rigorosamente le distanze di sicurezza, i cittadini ritornano ad uscire come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo. Gli agenti delle forze dell’ordine controllano tutto in modo attento, ma non hanno riscontrato alcuna irregolarità. La libertà però viene respirata un pò meno da parte dei bambini che purtroppo non possono tornare a giocare con le giostre nei parchi cittadini perchè risultano essere ancora chiusi come da ordinanza dal 30 aprile.