Reggio Calabria, il gruppo consiliare di Forza Italia sui dipendenti comunali: “la nuova amministrazione di Centro/Destra saprà valorizzare ogni singolo impiegato”

13 Maggio 2020 21:00

Reggio Calabria, il gruppo di Forza Italia: “più volte Falcomatà ha criticato l’operato dei dipendenti per celare proprie incapacità amministrative, nonostante il Comune abbia ottime professionalità, che potrebbero dare grande impulso alla Città”

“Finalmente da fine aprile è ripresa l’attività delle Commissioni al Comune di Reggio Calabria, strumento fondamentale per l’attività politica di ciascun Consigliere Comunale, per svolgere la propria azione propositiva nonché di controllo sugli atti dell’Amministrazione Falcomatà”. E’ quanto scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia Mary Caracciolo ed i consiglieri comunali di Fi Lucio Dattola e Pasquale Imbalzano. “E’ innegabile – prosegue la nota- che la ripresa dell’attività, in piena sicurezza in questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus, è stata consentita grazie al lavoro dei dipendenti del Comune di Reggio Calabria, che anche in smart working instancabilmente svolgono un ruolo fondamentale per mandare avanti la macchina amministrativa. Nonostante il numero esiguo di dipendenti rispetto alla reale esigenza dell’amministrazione i dipendenti hanno lavorato in questi mesi di emergenza sanitaria con abnegazione e con serietà portando avanti una macchina amministrativa che sconta il fatto di non avere sicuramente un buon indirizzo politico. Il tutto nonostante ancora non sia stato corrisposto il pagamento della produttività del 2017 e del 2018. A riprova dell’importanza che hanno per noi i dipendenti del Comune di Reggio Calabria, abbiamo chiesto a gran voce nelle sedi opportune di espletare tutti quegli atti propedeutici al fine di consentire che i dipendenti, stabilizzati lo scorso anno, possano essere inquadrati a tempo pieno. Rappresentano una risorsa fondamentale per la macchina amministrativa e lavorano spesse volte oltre l’orario di lavoro, mostrando forte amore nei confronti della Città”.

“La verità – aggiunge la nota- è che molto spesso in questi anni è mancata la guida politica idonea ad indirizzare tutto l’apparato amministrativo, che nonostante tutto continua a svolgere con professionalità ed impegno il proprio lavoro. Falcomatà ha omesso di indicare le linee guida, gli obiettivi del Comune, che potessero consentire una valorizzazione puntuale di tutto il personale. Ha omesso soprattutto di ascoltare il personale dipendente e così ha omesso di raccogliere quelle informazioni di chi conosce molto bene la nostra Città e che avrebbe potuto dare un impulso fondamentale per la una sana ripresa. Più volte lo stesso Falcomatà ha criticato l’operato dei dipendenti per celare proprie incapacità amministrative, nonostante il Comune abbia ottime professionalità, che potrebbero dare grande impulso alla Città, valorizzando il territorio cittadino, specialmente laddove fossero ricostituite le Circoscrizioni, così come proposto dall’On. Cannizzaro. Siamo convinti che ben presto le cose cambieranno e che la nuova amministrazione di Centrodestra che guiderà il Comune saprà valorizzare pienamente ogni singolo dipendente”, conclude la nota.