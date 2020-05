Reggio Calabria, 2° giorno di libertà: tanta gente a passeggio sotto gli occhi della Polizia, tutto regolare [FOTOGALLERY]

5 Maggio 2020 22:22

Reggio Calabria, le immagini del secondo giorno di libertà: anche oggi il Lungomare s’è gremito di gente nel pomeriggio, ma tutti hanno rispettato le distanze di sicurezza e non si sono verificate irregolarità. Ferrei i controlli delle forze dell’ordine

Tutto regolare. Reggio Calabria è tornata a vivere, seppur in modo ancora parziale. I cittadini hanno riconquistato i loro spazi, la loro città, le loro basilari libertà anche se ancora sono chiusi i negozi e molte attività. Hanno riaperto, invece, i locali che somministrano cibo: non possono servire i clienti, ma possono preparare qualsiasi cosa da asporto. Una situazione abbastanza paradossale, perchè il “caffè d’asporto” o il “gelato d’asporto” comporta che in tanti acquistano i prodotti e li consumino all’aperto, per strada o seduti su una panchina pubblica. A Reggio rimane vietato servire anche per quei locali che hanno tavoli all’aperto: nonostante sia consentito dall’ormai famosa ordinanza della Regione, e stia funzionando bene in molti altri comuni calabresi, a Reggio il Sindaco l’ha vietato allineandosi con la battaglia del Governo che non ha battuto ciglio su altri provvedimenti ben più rischiosi di altre Regioni (la Sardegna ha già riaperto le chiese consentendo ai sacerdoti di celebrare messe con fedeli, la Sicilia ha riaperto i cimiteri). Non si capisce perchè in Calabria è così grave mangiare un cornetto o una piadina nei tavoli all’aperto di un locale che rispetta tutte le norme di sicurezza, ma si consente liberamente a chiunque di acquistare cibo da asporto per poi consumarlo in strada o su una panchina.

Fatto sta che mentre la politica gioca a litigare sulla pelle della gente, in Calabria e a Reggio i contagi rimangono azzerati e la situazione epidemiologica è sempre più tranquillizzante. Le temperature stanno aumentando e nei prossimi giorni farà ancora più caldo: secondo gli scienziati sarà un ulteriore aiuto contro il contagio, che viene ostacolato dalle alte temperature.

Oggi sul Lungomare gli agenti della Polizia Municipale hanno vigilato per controllare che non ci fossero folle o assembramenti. La gente ha passeggiato con grande senso di responsabilità, rispettando le distanze. Non ci sono state irregolarità.