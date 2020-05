Reggio Calabria: donate alla farmacia del Grande Ospedale Metropolitano 360 bottiglie da un litro di igienizzante

1 Maggio 2020 14:24

Donate alla farmacia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria 360 bottiglie da un litro di igienizzante

Sin dall’inizio del diffondersi della pandemia del Covid19 una delle armi più importanti per combatterlo ed arginarlo, oltre che la grande azione dei medici, infermieri, protezione civile e mondo sanitario, è stata la compattezza del volontariato, sotto forma di lavoro o beneficienza, messa in atto da cittadini ed imprese. Tra le prime ditte ad intraprendere la strada della beneficienza è stata una impresa lombarda “l’Acquaflex S.r.l.” con sede a Rho (Mi) di cui sono contitolari due reggini Antonio ed Armando Dito con una donazione di 10 t. di igienizzante alla Croce Rossa. Poiché ancora la pandemia pur in modo ridotto, almeno nella nostra città, continua a propagarsi ed è necessario tenere sempre alta la guardia e seguire pedissequamente le regole sanitarie, i titolari della suddetta ditta, su invito del fratello Oreste Mario, nostro concittadino, ha provveduto ad inviare in beneficenza alla Farmacia del GMO Bianchi-Melacrino-Morelli della città metropolitana, responsabile la dott.ssa Altomonte, 360 bottiglie da un Lt. di igienizzante per dare un ulteriore contributo a debellare questo male invisibile che ha colpito tutto il mondo.