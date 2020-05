Reggio Calabria, Falcomatà torna sulle passeggiate e riporta le FAQ del Governo: “ecco come e quando sono consentite”

5 Maggio 2020 18:44

Reggio Calabria, nuova nota ufficiale dell’Amministrazione Comunale

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria ha emanato chiarimento in merito all’Ordinanza Sindacale n. 43 del 30 Aprile 2020, in riferimento alla possibilità di passeggiare:

“Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo i rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone“.

Il testo nella sua versione integrale è disponibile al seguente link: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo110773.html

La considerazione sorge spontanea: assistiamo a un Governo Nazionale che sottolinea come le passeggiate siano consentite soltanto, tra le altre cose, per andare a fare attività motoria. Ma non è la passeggiata stessa un’attività motoria? Nei giorni scorsi Falcomatà aveva dapprima vietato le passeggiate, poi aveva fatto marcia indietro autorizzandole in linea con le norme del Governo e oggi invia alla stampa una nota ufficiale con cui riporta le FAQ del Governo in cui, di fatto, le passeggiate vengono consentite (trattasi, appunto, di “attività motoria”).