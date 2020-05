Reggio Calabria, Falcomatà chiude al traffico il Lungomare nel weekend: “spazi più ampi per passeggiate, corsette e pedalate”

5 Maggio 2020 22:10

Reggio Calabria, il post su facebook da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà

“In questi primi due giorni di Fase Due abbiamo riscoperto ancora di più la bellezza della nostra città e del nostro Lungomare. Proprio per goderne pienamente ed evitare assembramenti, vista la grandissima voglia che tutti abbiamo di “ricriarci”, ho pensato di chiuderne una parte al traffico in questo fine settimana e lasciare spazi più ampi a bici e pedoni.

Cosa ne pensate?

Volevo anche dirvi che non è cambiato nulla. Come abbiamo già detto, l’ormai famosa “passeggiata” (o camminata), è attività motoria e, così come l’attività sportiva individuale, è consentita dall’ultimo decreto del Governo. In tutta Italia e naturalmente anche a Reggio Calabria. Aggiungo, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che l’unico vaccino adesso, è il nostro senso di responsabilità nell’evitare assembramenti e mantenere il distanziamento. Buona passeggiata Reggio, o buona camminata, comunque buona attività motoria.

Ci adatteremo anche a questo”. E’ questo il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.