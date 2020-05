Reggio Calabria, donato al PO di Gioia Tauro un monitor multiparametrico di ultima generazione

22 Maggio 2020 21:38

Nella giornata di oggi il Lions Club Gioia Tauro-Piana , con il Suo Presidente Dott. Pier Luigi Forestieri, in considerazione del rischio non ancora scongiurato di esplosione dei contagi da Coronavirus nell’area pianigiana e in considerazione che il PO di Gioia Tauro sta attrezzandosi per l’accoglimento di malati COVID-19, hanno donato al Presidio Ospedaliero e precisamente al Servizio di Pronto Soccorso , un monitor multiparametrico di ultima generazione, reso possibile grazie alla grande sensibilità dei soci del succitato club service, che con questo gesto hanno dimostrato la loro vicinanza al personale sanitario impegnato nella gestione dei pazienti critici. La Direzione Sanitaria nella Persona della Dottoressa Zappone e il responsabile del Pronto Soccorso Dott. Roberto Capua a nome di tutto il personale sanitario ringraziano per il nobile gesto.