Reggio Calabria: domenica 24 maggio donazione del sangue a Santo Stefano in Aspromonte

14 Maggio 2020 15:30

A Santo Stefano in Aspromonte la donazione del sangue domenica 24 maggio

In questo periodo delicato per tutti, il fabbisogno di sangue è ancora più impellente.

L’uscita in autoemoteca dà la possibilità di donare in totale sicurezza e tranquillità, nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale e sull’uso di dispositivi di protezione individuale, seguendo tutti i protocolli previsti a tutela della nostra ed altrui salute.

Ora più che mai, visto lo stato di carenza e difficoltà in cui versano i presidi ospedalieri reggini e nazionali, un contributo tanto semplice quanto vitale si rende decisivo, per molti pazienti in difficoltà.

Rinnoviamo quindi l’appuntamento con l’autoemoteca per Domenica 24 Maggio, dalle ore 8, presso Piazza Domenico Romeo di Santo Stefano in Aspromonte. Donare è ricevere, donare è sicuro!