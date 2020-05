Reggio Calabria: “il mare causa ingenti danni nell’area del tempietto, vi è anche un rischio incolumità per i cittadini. Il Sindaco Falcomatà intervenga con urgenza!” [FOTO]

22 Maggio 2020 14:22

Reggio Calabria, la nota di Nuccio Pizzimenti Presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”

“E’ assolutamente necessario, che l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria individui al più presto una forma di finanziamento Statale, per fronteggiare e risolvere il problema di una imponente e progressiva erosione marina del litorale reggino, che sta “divorando” letteralmente la spiaggia da lunghi anni ormai; poiché, se il problema verrà trascurato oltremodo, Reggio Calabria, tra pochissimi anni, potrebbe ritrovarsi senza la sua bellissima spiaggia!” A sostenerlo è il Presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento” Nuccio Pizzimenti, che incalza: – “Fin dal Luglio 2009 avevamo lanciato l’allarme: sono passati 11 anni invano, durante i quali il mare, lentamente, ma inesorabilmente, ha eroso metri preziosi di spiaggia, che adesso non ci sono più, senza che alcun intervento venisse messo in campo, per bloccare il fenomeno con il qualificato aiuto di ingegneri marini, che devono per prima cosa, individuare quale manufatto dell’uomo abbia provocato questo danno ambientale al nostro litorale, che rischia di diventare sempre più grave, se non si interviene al più presto con opportuni e mirati correttivi! Infatti, in questi giorni il mare, in zona tempietto, sta “divorando” un’ intero costone di litorale, che è crollato e la risacca sta velocemente scavando, col suo moto ondoso la parte interna del costone e non mancherà, tra pochissimo tempo, di estendere il fenomeno su tutta la spiaggia del Lungomare cittadino”.