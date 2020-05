20 Maggio 2020 11:40

Reggio Calabria: caso sospetto di Coronavirus all’Ospedale di Polistena, lo comunica il sindaco Michele Tripodi

“Informo i cittadini che si è registrato un sospetto caso di Covid 19 all’ospedale di Polistena. Si tratta di una paziente ricoverata proveniente da fuori, asintomatica, che ha fatto due tamponi: il primo in ingresso negativo, il secondo è positivo”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, il sindaco di Polistena, Michele Tripodi. “È in corso il terzo tampone per la conferma“, sottolinea. “La direzione sanitaria ci informa di aver provveduto a mettere in quarantena la persona, a sanificare gli spazi occupati in precedenza, di avere proceduto a fare tamponi a tutto il personale a contatto. Vi terrò informati sugli esiti entro la giornata di oggi”, conclude.