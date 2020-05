Reggio Calabria, il controsenso del Sindaco Falcomatà: sostiene il ricorso del Governo contro la Regione, ma dà il via libera al passeggio sul Lungomare

9 Maggio 2020 16:59

L’ennesimo grande controsenso del Sindaco Falcomatà: il documento del Tar rivela che il Comune di Reggio Calabria è stata l’unica parte a scherarsi ad adiuvandum nel ricorso del Governo contro la Regione Calabaria

Il Tar ha accolto il ricorso del Governo contro l’ordinanza della Regione Calabria. La sentenza di questa mattina annulla di fatto i provvedimenti emanati dal Presidente Jole Santelli lo scorso 29 aprile. Nel documento ufficiale della sentenza, pubblicato dal Tribunale Amministrativo Regionale, si apprende “l’intervento ad adiuvandum del Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Emidio Morabito”, a differenza dei Comuni di Amendolara, di Tropea e del CODACONS che sono intervenuti ad opponendum, cioè a favore dell’ordinanza della Regione.

“Gli interventori hanno arricchito il giudizio con le loro deduzioni – si legge dal documento – Il Comune di Reggio Calabria, invero, ha inteso condividere in tutto i contenuti del ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”. “Quanto al Comune di Reggio Calabria, intervenuto ad adiuvandum, esso ha espressamente dedotto che l’ordinanza di cui si discorre incide in maniera grave sul diritto alla salute dei cittadini di cui è Ente esponenziale e che l’auspicato accoglimento del ricorso comporterà un indiretto ma rilevante vantaggio nei confronti del Comune di Reggio Calabria. Tanto più che il Sindaco del Comune ha adottato in data 30 aprile 2020 l’ordinanza contingibile e urgente n. 44 con cui ha disposto l’applicazione, sul territorio comunale, esclusivamente delle misure adottate dal Governo”.

Al fianco della Regione e degli imprenditori invece il CODACONS la cui “tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e di altre fattispecie di reati contro la P.A.”.

Risulta alquanto paradossale la posizione assunta dal Comune di Reggio Calabria, che sceglie di intervenire nel ricorso andando contro un’ordinanza regionale che si schierava a favore delle imprese locali. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, che in questi giorni ha scelto di chiudere al traffico sul Lungomare per favorire il passeggio e l’attività motoria, è evidentemente intervenuto in una battaglia politica che riguardava piuttosto il Governo e il Ministro Boccia da un lato e la Regione Calabria dall’altro, dimostrandosi ancora una volta lontano da quella che è la realtà della città cui amministra: da 11 giorni, infatti, a Cosenza, Tropea e in molti altri comuni calabresi, tante piccole realtà hanno potuto riaprire in piena sicurezza grazie alla Regione, restituendo un po’ di dignità del lavoro e di libertà sociali alla popolazione. Reggio Calabria, invece, rimane indietro. Ma non c’entra nulla la pandemia: i locali sono tutti aperti e le persone mangiano i gelati, i cornetti e le piadine nelle panchine pubbliche a pochi metri dagli esercizi commerciali, senza qualcuno che garantisca il distanziamento sociale, come invece accadrebbe se ci fosse la possibilità dei tavolini all’aperto.