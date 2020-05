Reggio Calabria, il Consiglio Comunale si riunisce in video-conferenza: la discussione tra i consiglieri [DETTAGLI]

23 Maggio 2020 16:26

Reggio Calabria, riunito questa mattina in video-conferenza il consiglio comunale

Si è riunito questa mattina in modalità video-conferenza, in seconda convocazione, il consiglio comunale in sessione straordinaria presieduto dal Presidente Delfino.Ad apertura dei lavori l’aula virtuale osserva un minuto di silenzio in ricordo di Giovanni Falcone e degli agenti della scorta uccisi nell’attentato di Capaci. A seguire, nel corso della discussione preliminare, il consigliere Massimo Ripepi evidenzia la mancata convocazione da ben 3 mesi del consiglio, parlando di “sospensione della democrazia” e manifestando la necessità di riunioni in presenza. Il presidente Delfino ribatte garantendo sull’attuale partecipazione e trasparenza dei lavori, trasmessi via streaming, attraverso i canali delle rete civica istituzionale. Si aprono le votazioni: nonostante la modalità telematica, i lavori procedono spediti e l’aula riesce a esaurire la discussione sull’intero programma all’ordine del giorno. A seguito dell’inversione dell’ordine della trattazione, il consesso vota in prima battuta, all’unanimità, per l’introduzione dell’articolo 3 bis all’interno del regolamento comunale di polizia urbana.Si tratta del riconoscimento del diritto al gioco dei bambini all’interno di parchi, abitazioni e cortili condominiali, fatte salve le fasce orarie di divieto previste dai regolamenti civici. Segue la liturgia di 30 punti, che riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio, che impegna l’aula per quasi tre ore. Si tratta di passività derivanti dalla presa d’atto di sentenze in cui l’ente è risultato soccombente in tema di risarcimento danni, espropri, ed acquisizione di beni e servizi al di fuori della gestione di bilancio ordinaria negli anni. Il tutto per un ammontare complessivo di 5 milioni e 398 mila euro, come dichiarato a fine seduta dal consigliere relatore Rocco Albanese. Infine il voto a maggioranza su tre punti che riguardano atti di acquisizione di beni confiscati al patrimonio dell’ente per essere destinati all’emergenza abitativa.