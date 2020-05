Reggio Calabria, anche Fratelli d’Italia sostiene la proposta di legge di Cannizzaro per il ritorno delle circoscrizioni

7 Maggio 2020 17:30

Fratelli d’Italia: “primo avamposto di democrazia e partecipazione, le Circoscrizioni in un Comune come quello di Reggio Calabria accorcerebbero le distanze tra cittadini e le loro effettive istanze”

“Primo avamposto di democrazia e partecipazione, le Circoscrizioni in un Comune come quello di Reggio Calabria accorcerebbero le distanze tra cittadini e le loro effettive istanze”. E’ quanto sostengono gli esponenti di Fratelli d’Italia Giuseppe Neri (Consigliere regionale), Massimo Ripepi (Commissario Città Metropolitana ) Antonio Pizzimenti (Capogruppo in Consiglio Comunale ), Luigi Dattola e Demetrio Marino (Consiglieri metropolitani). La proposta di legge avanzata dal deputato Francesco Cannizzaro, accoglie i favori del gruppo dirigente meloniano che rilancia: “Pronti a fare la nostra parte, ed investire il partito di un impegno a sostegno della proposta legislativa per re-istituire le circoscrizioni nel comune capoluogo”. “Siamo certi che l’importantissima proposta dell’on. Francesco Cannizzaro darà linfa vitale alla morte della partecipazione politica che deve essere il sale della democrazia e del vivere comune”. “Convinti che i territori ne trarrebbero vantaggio, anche in virtù del principio costituzionale di sussidiarietà, i piccoli organismi intermedi fungerebbero da base funzionale e di raccordo con l’amministrazione comunale e il Sindaco, soprattutto perché la morfologia di Reggio Calabria, particolarmente estesa, si presta ad una valutazione di più ampio respiro.